قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيكابالا: أعود إلى الملاعب في يناير
أمريكا تحشد قوات وطائرات إضافية في إسرائيل.. استعدادات لتصعيد محتمل بالشرق الأوسط
محاكمة 53 متهما في قضية خلية التجمع.. اليوم
بمدى 420 كم.. ماذا تقدم بي واي دي أتو 3 2026؟
أمريكا تسحب قاذفات بي-1 من بريطانيا بعد إحباط مخطط يستهدف قاعدة عسكرية
متحدث الوزراء: منتدى مصر 2026 منصة للحوار وطرح الأفكار.. وقرارات تنفيذية مرتقبة
أبو ريدة يجتمع مع التوأم.. ويؤكد: لا صراع أو تربص من اتحاد الكرة
شوبير ينتقد نجله بعد هدف جنوب إفريقيا: الثقة الزائدة مش من شغل حارس المرمى
مخاوف أمنية تدفع واشنطن لسحب قاذفات بي 1 من قاعدة فيرفورد البريطانية
محافظة الإسكندرية: غلق وتشميع مطعم بفروعه الـ 3 عقب رصد حالات تسمم
«مأذون السعادة» و«الفرفوش».. نقيب المأذونين يحذر من تحويل عقد القران إلى تريند
في عظة الأحد.. القمص أبانوب لويس يشرح كيف تقودنا رحمة الله إلى حياة روحية جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 5 أكتوبر 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حظك اليوم وتوقعات الابراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الإثنين 5 أكتوبر 2026 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026

 يُشعل كوكب المريخ، جانبك المرح والإبداعي اليوم، لكن القمر المتراجع يُهيمن، ربما تُبالغ في ردود فعلك، فتضحك بصوت عالٍ أو تُظهر سحرك، لتُخفي شيئًا حساسًا في داخلك. قد يكون من الأفضل التوقف عن هذا التظاهر.

برج الثور وحظك اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026

  الكوكب الأحمر يُضفي بعض الإثارة على حياتك الشخصية، بينما تعود إلى الظهور أمور كنت تفضل تجاهلها، قد تنفعل بشكل غير متوقع مع أحد والديك أو أحد أفراد عائلتك الذين تسكن معهم.

برج الجوزاء وحظك اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026

  قد يخرج كلامك أقسى مما كنت تنوي، قبل أن ترد، فكّر في توضيح وجهة نظرك بدلاً من الدفاع عن ضغينة قديمة. 

برج السرطان وحظك الإثنين 5 أكتوبر 2026

ربما تطلب زيادة في الراتب أو ترقية، لكن مشاعر التجاهل في العمل قد تؤثر على قرارك. صفِّ ذهنك إن كان هناك ما يزعجك..

برج الأسد وحظك اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026 

 إن وصفك بأنك تتمتع بجاذبية الشخصية الرئيسية سيكون بخساً لحقك مع دخول المريخ إلى برجك، فأنت أكثر جاذبية من أي وقت مضى، ويصعب تجاهلك مع ذلك، كن حذراً، فمن المحتمل أن تتضارب الآراء اليوم، وقد يتصاعد نقاش تافه مع صديق إلى ما هو أسوأ.

برج العذراء وحظك اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026 

  أنتَ سريع البديهة في اكتشاف الأخطاء الواضحة، وقد يرتكب أحدهم خطأً تلاحظه فورًا. لا داعي للإشارة إليه، ولا داعي لإبداء رأيك اليوم.

برج الميزان وحظك اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026

صحتك النفسية والجسدية انعكاس لعاداتك اليومية في ظل هذا القمر، قد تطفو على السطح حقيقةٌ تتعلق بالإرهاق أو عادةٌ تؤثر على حياتك. أنت تفضل قضاء اليوم بمفردك، وهذا أمرٌ طبيعي. 

برج العقرب وحظك اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026

 تريد أن تبدو كفؤاً ومستعداً في العمل، لكن الصداع الناتج عن التوتر أو المهمة المزعجة بمثابة استسلام جسدك قبل أن يعترف غرورك بأنك منهك.

برج القوس وحظك اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026 

قد تشتدّ اليوم صراعات المال أو السلطة مع شخص قريب منك، إذ قد تُحدّد أخيراً من يدين بماذا مع ذلك، قد تُؤثّر أنماط الطفولة القديمة المتعلقة بالسيطرة أو عدم امتلاك ما يكفي على سير الحوار أكثر مما تتصور.

برج الجدي وحظك اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026 

 قد تنتظر حتى تكتمل كل التفاصيل قبل أن تقرر المضي قدمًا، لكن الظروف الفلكية الحالية لا تهتم بالكمال.

برج الدلو وحظك اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026 

 قد يرغب الناس في معرفة خططك أو نواياك بوضوح، لكن ربما لا تملك إجابة محددة. يكفي أن تترك الأمور تجري كما هي وتنتظر ما سيحدث.

برج الحوت وحظك اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026 

 أنت اليوم شديد النفاد صبراً تجاه أي تقصير سواء كان زميلاً بطيئاً في العمل أو مهمةً طويلةً لا خيار لك سوى القيام بها، فأنت لست في مزاج جيد. في الوقت نفسه، قد يُثير التوتر المالي لديك مخاوف أعمق بشأن الأمان.

حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الابراج اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه.. تراجع مستمر يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

اجازة 6 اكتوبر2026

3 أيام عطلة.. إجازة 6 أكتوبر للحكومة والخاص والبنوك

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

الطقس في مصر

أمطار ورعد وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا وتحذيرات شديدة

الأهلي

3 غيابات في الأهلي أمام بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر

التلميذ المعتدى عليه

بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم

صورة أرشيفية

محافظة الإسكندرية: غلق وتشميع مطعم بفروعه الـ 3 عقب رصد حالات تسمم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس لمدة 5 أيام.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار خلال ساعات

ترشيحاتنا

موسيماني

أرحت صحتي وقلبي.. موسيماني يكشف سبب ابتعاده 16 شهرا عن التدريب بعد تجربة الأهلي

هليوبلس

سيطرة مصرية على لقب بطولة الأندية العربية للبريدج الـ 43 بالأردن

مصطفي شويير

تذكر تعليمات الجوهري.. أحمد شوبير ينتقد حارس مرمى منتخب مصر

بالصور

محمد حماقي يشعل الإسكندرية بأضخم حفل جامعي.. و"سمعوني" يواصل تصدر المنصات العالمية في 2026

محمد حماقى
محمد حماقى
محمد حماقى

وفاة ساس جوردان نجمة الروك الكندية عن 65 عامًا.. صاحبة «Make You a Believer»

ساس جوردان
ساس جوردان
ساس جوردان

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

فيديو

لما جبريل

لما جبريل عن أزمة مصرية وزوجها الصيني: لا للتعميم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد