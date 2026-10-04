مساعدات شهرية ومسكن مدعوم.. تعرف على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون

حرص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على توفير عدد من المزايا والضمانات الاجتماعية والمعيشية، من بينها منح مساعدات شهرية وفقًا لضوابط الاستحقاق، وإتاحة الجمع بين معاشين دون حد أقصى، إلى جانب الجمع بين المعاش وأجر العمل وفقًا للشروط المحددة.

كما ألزم القانون بتخصيص نسبة من المساكن التي تنشئها الدولة أو تدعمها لغير القادرين من الأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير معاملة خاصة لهم عند إنهاء إجراءات التجنيد والإعفاء من الخدمة العسكرية.

في هذا الصدد، نصت المادة 25 من القانون، علي أن يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.



واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى.

ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.

مساكن مدعومة



وفقا للمادة 26 من القانون تلتزم الجهة الإدارة المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥%) من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



و يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد، معاملة خاصة في مناطق التجنيد، وكذا في القومسيون الطبى العسكرى، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع.