غلق وإنذار 28 منشأة طبية مخالفة في حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية

قامت لجنة من إدارة العلاج الحر التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية، بالمرور على عدد ٧٠ منشأة طبية خاصة تنوعت بين مركز للعلاج الطبيعي وثلاثة معامل تحاليل طبية وعيادات لتخصصات نسا وتوليد ،أطفال ، أسنان ،عظام ، عيون عيادات تخصصية أخرى .

وفي إطار خطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بالمحافظة، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وصرحت دكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن إستصدار قرارات غلق لعدد ٨ منشآت مخالفة وإنذار ٢٠ منشأة أخرى لتلافى السلبيات، وتضمنت المخالفات عدم وجود ترخيص مكاني ،فضلًا عن وجود مخالفات متنوعة لإشتراطات العلاج الحر والتراخيص ومكافحة عدوى وعدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية ، قامت بتشكيل لجنة برئاسة دكتورة هبة طه للمرور على المنشآت الطبية الغير حكومية.