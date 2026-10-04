إحلال وتجديد.. محافظ الغربية يفتتح الملعب الخماسي بمركز شباب قرية ميت يزيد

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال إحلال وتجديد الملعب الخماسي بمركز شباب قرية ميت يزيد، بمركز السنطة، ضمن أعمال تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، وفي إطار احتفالات الغربية بعيدها القومي الـ228، حيث تبلغ مساحة الملعب 750 مترًا مربعًا، بتكلفة 1,5 مليون جنيه.

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك بحضور محمد توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتورة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، وأعضاء مجلس الشيوخ.

تحرك تنفيذي عاجل

وتفقد محافظ الغربية الأنشطة الرياضية التي يمارسها شباب المركز داخل الملعب، وحرص على متابعة جانب من التدريبات، مشيدًا بمستوى الأداء والحماس الذي ظهر عليه الشباب، وموجهًا لهم بالاستمرار في التدريب وبذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة، لتحقيق نتائج متميزة والمنافسة على المراكز الأولى في البطولات.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن الدولة تولي قطاع الشباب والرياضة اهتمامًا كبيرًا، لما له من دور في بناء شخصية الشباب وتنمية قدراتهم، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على توفير الإمكانات اللازمة أمامهم لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، بما يتيح لهم استثمار طاقاتهم واكتشاف مواهبهم وصقلها.