الخارجية الهندية: تحول جذري في الموقف الأمريكي وصعود الصين يعيدان تشكيل النظام الدولي

قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار إن النظام الدولي يشهد تحولات جذرية، في مقدمتها التغير الكبير في نهج الولايات المتحدة، بالتزامن مع صعود الصين وتصاعد المنافسة بين القوى الكبرى.

وأوضح جايشانكار، خلال جلسة في مؤتمر ميونخ للأمن، أن التغير في السياسة الأمريكية يمثل أبرز سمات المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن واشنطن اختارت، بإرادتها، اتباع نهج أكثر عزلة على الساحة الدولية.

وقال: "لن يجادل أحد في أن الوضع الراهن في العالم يتسم أساسًا بتغير جذري في موقف الولايات المتحدة"، مضيفًا أن هذا التغيير جاء بإرادة أمريكية، وأن واشنطن "اختارت عمدًا أن تصبح دولة أكثر عزلة".

وأشار وزير الخارجية الهندي إلى أن صعود الصين يمثل العامل الثاني الأكثر تأثيرًا في التحولات التي يشهدها النظام الدولي، واصفًا بكين بأنها ترى نفسها "دولة فريدة"، وهو ما قال إنه "يتوافق إلى حد كبير مع الواقع".

وأكد جايشانكار أن المنافسة الدولية لا تقتصر على الولايات المتحدة والصين، وإنما تمتد إلى قوى ودول أخرى، مع استخدام مختلف أدوات النفوذ السياسي والاقتصادي والاستراتيجي في إطار هذه المنافسة.

وقال: "نواجه منافسة حادة للغاية، والمنافسة الحالية لا تقتصر على هاتين الدولتين العظميين، بل أدت إلى استخدام أدوات نفوذهما كأسلحة".

ولفت إلى أن تصاعد التنافس الدولي يتزامن مع استمرار وجود "منظومة معقدة من الاعتماد المتبادل" بين دول العالم، الأمر الذي يزيد من تشابك العلاقات الدولية ويجعل إدارة التنافس بين القوى الكبرى أكثر تعقيدًا.

وتأتي تصريحات جايشانكار في ظل تحولات متسارعة في موازين القوى العالمية، وسط تصاعد المنافسة الأمريكية الصينية وتزايد النقاش حول مستقبل النظام الدولي وآليات إعادة تشكيل النفوذ العالمي.

وتواصل الهند في هذا السياق اتباع سياسة خارجية تسعى إلى الحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف القوى الكبرى، بالتوازي مع تعزيز دورها وحضورها في المنظمات والأطر الدولية متعددة الأطراف.