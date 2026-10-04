سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر الآن

تباينت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، وسجلت تراجعا ملحوظا في أعلب البنوك باستثناء تسجيل ارتفاع في بنك الإسكندرية.

وخلال السطور التالية نرصد سعر الدولار ختام تداولات اليوم الأحد 4 أكتوبر في البنوك العاملة في مصر .

سعر الدولار الآن في مصر

شهدت البنوك تفاوتًا في مستويات الصرف، حيث تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي القائمة بأعلى سعر لصرف العملة الخضراء، مسجلاً 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

واستقر سعر شراء الدولار في البنك الأهلي الكويتي عند 52.27 جنيه، وسجل في سعر البيع نحو 52.37 جنيه.

سعر الدولار رسميا

وفيما يخص السعر الرسمي، كشفت أحدث بيانات البنك المركزي المصري عن وصول سعر صرف الدولار إلى 52.22 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وسجل الدولار نفس المستوي السعري في مجموعة واسعة من المؤسسات المصرفية شملت البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB)، بالإضافة إلى بنوك نكست، وفيصل الإسلامي، والمصرف العربي، وبنك الشركة المصرفية (SAIB)، وبنك الإسكندرية، حيث استقرت الأسعار عند 52.24 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك أبوظبي الأول 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع،.

بينما تداول بنك أبوظبي التجاري وبنك البركة العملة بسعر 52.22 جنيه للشراء و52.32 جنيه للبيع.

أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم

وفي أدنى مستويات الصرف، سجل كل من البنك العقاري المصري العربي وبنك كريدي أجريكول 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع.