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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طاقم حكام من غانا لإدارة مباراة المريخ بينتيو وبيراميدز

بيراميدز
بيراميدز
عمرو مصطفى

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، تعيين طاقم حكام من غانا لإدارة مباراة المريخ بينتيو بطل جنوب السودان ونادي بيراميدز في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

تعرف على حكام مباراة بيراميدز وبطل جنوب السودان

 

ويحل بيراميدز ضيفا على المريخ بينتيو في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في الثالثة والنصف من عصر الجمعة 16 أكتوبر الجاري، على استاد جوبا الدولي (نجيل صناعي) في عاصمة جنوب السودان.

ويدير المباراة الحكم تشارليز بولو، ويعاونه أبرينجا أكويجري المساعد الأول، ووريتشارد نارتي المساعد الثاني، وجوليان نونو الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة يعقوب علي من دولة جيبوتي، بينما يراقب أداء طاقم الحكام ليديا أديبي من دولة أثيوبيا.

يذكر أن مباراة الإياب ستقام يوم السبت 24 أكتوبر في الثامنة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

بيراميدز كاف الاتحاد الأفريقي طاقم حكام من غانا المريخ بينتيو

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