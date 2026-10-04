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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الإصابة تهدد مشاركة مويس كين في مباراة إيطاليا ضد تركيا بدوري الأمم الأوروبية

مويس كين
مويس كين
أ ش أ

غاب مهاجم المنتخب الإيطالي مويس كين، عن تدريبات المنتخب، اليوم الأحد، بسبب الإصابة، لتحوم الشكوك بشكل كبير حول إمكانية مشاركة اللاعب عن مباراة تركيا في دوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق مباراة إيطاليا ضد تركيا على ملعب ريناتو دالارا في بولونيا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، وهي آخر مباريات منتخب إيطاليا خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ولعب المنتخب الإيطالي 3 مباريات ضمن منافسات البطولة، خلال فترة التوقف الدولي سبتمبر/ أكتوبر، حقق خلالها الفوز في مباراة أمام تركيا والخسارة في مباراة أمام بلجيكا والتعادل أمام فرنسا في المباراة الأخيرة.

وبدأ كين مباراة فرنسا أمس السبت أساسيًا إلى جانب زميليه سيبستيانو وبيو إسبوسيتو لكن اللاعب تعرض لإصابة قد تغيبه عن مباراة الغد أمام تركيا.

ووفقًا لشبكة (سكاي سبورت) الإيطالية اليوم الأحد، تعرض مهاجم كومو لإصابة في مباراة فرنسا، ولم يتدرب مع بقية زملائه حتى الآن، الأمر الذي يشير لاحتمال استبعاده من قائمة المنتخب في مباراة تركيا الأخيرة خلال فترة التوقف الدولي، أو على الأقل قد يجلس احتياطيًا على مقاعد البدلاء.

مهاجم المنتخب الإيطالي مويس كين دوري الأمم الأوروبية

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