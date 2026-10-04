أمين عام مصر الفتاة: ضبط الأسواق وفرص العمل والصحة والتعليم يجب أن تتصدر أجندة دور الانعقاد الجديد

قال هشام حنوت، الأمين العام لحزب مصر الفتاة، إن إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب يضع أمام اللجان مسئولية مهمة في مناقشة القضايا التي تمس حياة المواطنين، معربًا عن أمله في أن تتحول المناقشات إلى توصيات وحلول عملية يشعر بها المواطن.

وأكد حنوت أن ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية، وتوفير فرص العمل، وتحسين خدمات الصحة والتعليم، يجب أن تتصدر أجندة دور الانعقاد الجديد، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه الملفات يحتاج إلى الاستماع للمواطنين، ومراجعة البيانات، ومتابعة ما يُتخذ من إجراءات.

حوار يدعم المواطن

وأوضح أن حزب مصر الفتاة يرى أن من دوره السياسي نقل مطالب المواطنين ومقترحاتهم إلى الجهات المعنية، والمشاركة في الحوار العام بطرح رؤى واقعية قابلة للنقاش والتنفيذ. وأضاف أن دوره كأمين عام للحزب يتطلب متابعة هذه القضايا والتواصل بشأنها، بما يعكس تطلعات المواطنين وأولوياتهم.

تعزيز التواصل بين اللجان البرلمانية والمواطنين

ودعا حنوت إلى تعزيز التواصل بين اللجان البرلمانية والمواطنين، وإتاحة مساحة أوسع لعرض المشكلات والمقترحات، بما يساعد على ترتيب الأولويات وتوجيه النقاش نحو نتائج ملموسة.