روبيو: الولايات المتحدة تواصل التزامها بتعزيز العلاقات التجارية مع ليسوتو

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد أن الولايات المتحدة تواصل التزامها بتعزيز العلاقات التجارية مع ليسوتو.

وفي بيان نشرته الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، بمناسبة العيد الوطني لليسوتو قال روبيو "نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأحر التهاني إلى جلالة الملك ليتسي الثالث وشعب ليسوتو بمناسبة الاحتفال بمرور 60 عاما على الاستقلال".

وأضاف "تعد هذه الذكرى المهامة فرصة للاحتفاء بالشراكة الراسخة بين بلدينا، إذ تواصل الولايات المتحدة التزامها بتعزيز العلاقات التجارية وذلك من خلال استثمارات استراتيجية - مثل مشروع شركة "كونفالت إنيرجي" (Convalt Energy) للطاقة الكهرومائية ومراكز البيانات البالغة قيمته 6.2 مليار دولار - فضلا عن البناء على التعاون الوثيق القائم بيننا في مجالي الصحة والأمن".