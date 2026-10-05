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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بين الحجارة ومياه الترعة.. أطفال مدارس البياضى بجرجا يخوضون رحلة يومية محفوفة بالخطر

جانب من الفيديو المتداول
جانب من الفيديو المتداول
سوهاج _ أنغام الجنايني

في مشهد يثير القلق، اضطر عدد من تلاميذ المدارس بمنطقة البياضى بالجزيرة الوسطى التابعة لمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج إلى عبور مياه الترعة من خلال أحجار متراصة، لعدم وجود كوبري يربط بين الناحيتين، ليصبح الطريق إلى المدرسة رحلة يومية تحمل مخاطر السقوط والغرق.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو يرصد طريقة عبور الأطفال إلى مدارسهم، حيث ظهر عدد منهم وهم يتحركون بحذر فوق الأحجار الموجودة داخل مياه الترعة، في محاولة للوصول إلى الناحية الأخرى وسط ظروف وصفها الأهالي بأنها تمثل خطورة على التلاميذ، خاصة صغار السن.

العبور فوق الأحجار

وأظهر الفيديو مشاهد مؤلمة لأطفال يرتدون ملابسهم المدرسية أثناء عبورهم من خلال الأحجار الموجودة بالمياه، فيما ظهر أحد الأطفال وقد خلع ملابسه المدرسية، قبل أن يعبر المياه سباحة، ثم يرتدي ملابسه مرة أخرى بعد الوصول إلى الجهة الأخرى.

وتكشف هذه المشاهد عن معاناة يومية يواجهها التلاميذ للوصول إلى مدارسهم، في ظل غياب وسيلة آمنة للعبور، الأمر الذي يضع الأطفال أمام خيار صعب بين المخاطرة بالمرور فوق الأحجار أو النزول إلى المياه والعبور سباحة.

مطالب بكوبري آمن

ويطالب أهالي المنطقة بضرورة بحث أزمة الطريق الذي يسلكه التلاميذ، والعمل على توفير وسيلة عبور آمنة تربط بين الناحيتين، بما يحافظ على سلامة الأطفال ويجنبهم مخاطر السقوط في مياه الترعة، خاصة خلال فترات الذهاب والعودة من المدارس.

وأكد الأهالي أن توفير كوبري أو ممر آمن لم يعد مجرد مطلب خدمي، وإنما ضرورة لحماية أرواح التلاميذ، وإنهاء مشهد عبور الأطفال داخل المياه أو فوق الأحجار بشكل متكرر، انتظارًا لتحرك الجهات المختصة ووضع حل دائم لهذه المشكلة.

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