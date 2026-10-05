تغير المناخ يهدد إنتاج الشوكولاتة عالميا.. والكاكاو في مواجهة تحديات جديدة

قال عادل بن يوسف، خبير التغيرات المناخية والبيئة، إن تغير المناخ يهدد إنتاج الكاكاو عالمياً، موضحاً أن المشكلة لا ترتبط بكمية الأمطار فقط، وإنما بتوقيتها وشدتها ومستويات الرطوبة المصاحبة لها.

وأوضح بن يوسف، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الأمطار الغزيرة خلال فترات الإزهار ونمو الثمار قد تتسبب في إتلاف الأزهار والثمار الصغيرة، وتؤثر في عمليتي التلقيح والإخصاب، ما ينعكس سلباً على المحصول، مضيفا أن تشبع التربة بالمياه لفترات طويلة يحد من قدرة الأشجار على امتصاص العناصر الغذائية ويضعفها، كما يزيد احتمالات الإصابة بالأمراض.

وأشار الخبير إلى أن نقص الأمطار خلال موسم الجفاف يمثل تهديداً إضافياً، مؤكداً أن تقلب أنماط الهطول الناجم عن تغير المناخ قد يؤثر في انتظام مواسم الحصاد والإنتاج العالمي للكاكاو خلال السنوات المقبلة.