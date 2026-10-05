مشروع قانون إنشاء جامعة "كيان".. صلاح فوزي يقترح تشكيل لجنة خاصة لحسمه فوراً

أعلن الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موافقته الكاملة "جملةً وتفصيلاً" على اعتراض رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون إنشاء جامعة "كيان".

وأكد فوزي، خلال كلمته أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار هشام بدوى، أن الاعتراض الرئاسي يستند إلى أسس دستورية سليمة، مشيراً إلى أن أي تمييز في هذا الشأن يُعد تحيفاً للحق في التعليم ومخالفة صريحة لمبدأ المساواة المكفول دستورياً، وهو ما استقرت عليه أحكام القضاء الدستوري.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية أنه يوافق على تقرير اللجنة العامة للمجلس باستثناء جزئية إجرائية واحدة متعلقة بالاستناد للتمهيد والمواد اللائحية. وقدم مقترحاً عاجلاً لرئيس المجلس بتشكيل "لجنة خاصة" فوراً لإنهاء التقرير في غضون نصف ساعة وإعادة عرضه على الجلسة العامة في اليوم ذاته، لكون الأمر متعلقاً بحذف مادة واحدة (المادة 25) وإعادة ترقيم المواد.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن تشكيل اللجنة الخاصة يستند إلى سوابق برلمانية مستقرة تُشكل عرفاً لا يجوز الخروج عنه، مشيراً إلى حالات مشابهة سابقة؛ منها تشكيل لجنة خاصة سنة 1978 برئاسة المهندس سيد مرعي، وأخرى في ظل دستور 2014 بشأن قانون التجارب السريرية، وكذا عند اعتراض رئيس الجمهورية على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

وشدد د. صلاح الدين فوزي على أن السرعة في استيفاء هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين الجامعة من بدء الدراسة خلال الفصل الدراسي الحالي، مؤكداً أنه لا داع لتأخير الدراسة بالكلية حال تأخر القانون، مشيرا إلى إمكانية تدارك ذلك بتمديد الفصل الدراسي الأول أسبوعين، بما يضمن انتظام الطلاب والجداول الدراسية عقب صدور القانون وتصديق رئيس الجمهورية عليه.

وحرص الدكتور صلاح فوزي فى بداية كلمته على توجيه التهنئة لرئاسة وأعضاء المجلس بمناسبة انطلاق دور الانعقاد الجديد، كما وجه تحية إجلال وتقدير للقوات المسلحة الباسلة والرئيس عبد الفتاح السيسي والقادة والضباط والجنود بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.