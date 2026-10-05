التوقف الدولي يربك حسابات أندية البريميرليج.. قائمة جديدة من المصابين

شهدت فترة التوقف الدولي الأخيرة تطورات مقلقة على صعيد الحالة البدنية لعدد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعرض بعضهم لإصابات جديدة، فيما عانى آخرون من تفاقم مشكلات بدنية كانوا يعانون منها بالفعل.

وضمت قائمة لاعبي أندية البريميرليج الذين تأثروا بالإصابات أو المشاكل البدنية خلال فترة التوقف الدولي:

إيرلينج هالاند

أو’رايلي

بروبي

بالارد

كاي هافيرتز

تزوليس

كونسا

سوزوكي

ألكسندر إيزاك

كودي جاكبو

دورغو

نصير مزراوي

أليكس سكوت

فان هيكه

فان دي فين

وتأتي هذه التطورات في توقيت حساس بالنسبة لأندية البريميرليغ، التي تستعد لاستئناف منافساتها وسط مخاوف من غياب عدد من العناصر الأساسية، في انتظار الكشف عن مدى خطورة الإصابات والفترة التي يحتاجها كل لاعب للعودة إلى الملاعب.