مؤمن زكريا يوجه رسالة لزوجته في أحدث ظهور.. ماذا قال؟

شارك مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي السابق صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وحرص مؤمن زكريا على تهنئة زوجته بمناسبة عيد ميلادها وكتب: “كل سنة وانتي طيبة يا غالية”.

هشام يكن ينشر صورة مع مؤمن زكريا

وكان قد حرص هشام يكن، نجم الزمالك السابق، على مشاركة متابعيه لحظة مميزة جمعته بمؤمن زكريا، نجم الأهلي السابق، خلال قضائهما إجازتهما الصيفية بأحد المدن الساحلية.

ونشر هشام يكن صورة تجمعه بمؤمن زكريا عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وأرفقها بتعليق جاء فيه: "الغالي على كل أهلاوي وزملكاوي"، في رسالة عكست حالة الود التي تجمع نجوم الكرة المصرية بعيدًا عن المنافسة بين الأهلي والزمالك.

موعد مباراة الزمالك والأهلي

وتقام مباراة الزمالك والأهلي يوم الأحد 11 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي.