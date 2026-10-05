محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال القافلة الطبية المجانية بمستشفى بلاط المركزي

تابعت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد،خلال جولتها الميدانية بمركز بلاط، أعمال القافلة الطبية المجانية المنفذة بمستشفى بلاط المركزي، والتي تضم 7 تخصصات طبية ضمن جهود دعم إتاحة الخدمات الطبية للمواطنين، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ عمار منصور رئيس المركز ، والدكتور حسام الدين صفوت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وعقب تفقدها خدمات القافلة، تابعت المحافظ انتظام سير العمل بعدد من العيادات والأقسام الطبية وصيدلية المستشفى، موجهةً بمواصلة رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الرعاية الطبية، كما وجهت بصرف مكافأة مالية تشجيعية للعاملين بمعمل التحاليل الطبية بالمستشفى، تقديرًا لجهودهم في تطوير الأداء وتوظيف أحد البرامج المتخصصةفي إدارة المعامل بما يضمن جودة الخدمة المقدمة للمرضي.

كما حرصت المحافظ على لقاء عدد من المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، موجهةً مركز بلاط والجهات المعنية بدراسة وبحث الشكاوى ووضع الحلول المناسبة لها، بما يسهم في سرعة الاستجابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.