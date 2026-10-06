القصبي رئيسًا لــ لجنة حقوق الإنسان والتضامن بالشيوخ وياسر قورة وكيلًا

أسفرت انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد العادي الثاني، عن فوز النائب عبد الهادي القصبي برئاسة لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، فيما فاز النائب المهندس ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، بمنصب وكيل اللجنة.

وأكد ياسر قورة أن اختياره وكيلاً للجنة يمثل مسؤولية برلمانية جديدة تتطلب مزيدًا من العمل والجهد، مشددًا على حرصه على المشاركة الفاعلة في مناقشة الملفات والقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية، وطرح رؤى ومقترحات تسهم في دعم المواطنين وتعزيز منظومة التضامن الاجتماعي.

وأشار قورة إلى أن اللجنة تضطلع بدور مهم في مناقشة التشريعات والسياسات المرتبطة بحقوق الإنسان والفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا بتعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ الحقوق التي كفلها الدستور، بما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

جاء تشكيل هيئة مكتب اللجنة برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، وعضوية النائبين ياسر قورة وصلاح الدين المعداوي وكيلين للجنة، فيما فازت النائبة أميرة صابر بمنصب أمين السر.