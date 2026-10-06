الوطنية للإعلام تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة

تقدمت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، بخالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وقال المسلماني إن “ذكرى السادس من أكتوبر مناسبة نستعيد فيها صفحات مضيئة من تاريخنا، ونستلهم منها حاضر مصر ومستقبلها، ونتذكر البطولات الأسطورية لجيشنا المصري العظيم، لنستمد منها القوة والوعي والعزيمة للحفاظ على وطننا العزيز، ونتكاتف لبناء مستقبل مشرق لبلادنا، في ظل تحديات جسام تحيط بوطننا”.

كما تقدمت الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التهنئة إلى الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولرجال القوات المسلحة الباسلة، قادةً وضباطًا وضباط صف وجنودًا، داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.