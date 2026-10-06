معلقو مباراة السعودية والإمارات في نهائي خليجي 27

تتجه أنظار جماهير كرة القدم العربية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، لمتابعة المباراة المرتقبة بين منتخبي السعودية والإمارات في نهائي كأس الخليج العربي «خليجي 27».

ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم 6 أكتوبر، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

مشوار السعودية والإمارات إلى النهائي

حجز المنتخب السعودي مقعده في المباراة النهائية بعدما تجاوز نظيره القطري في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح، ليواصل مشواره نحو المنافسة على لقب البطولة مستفيدًا من إقامة النهائي على أرضه ووسط جماهيره.

في المقابل، تأهل المنتخب الإماراتي إلى النهائي بعد الفوز على عمان بهدف دون رد، ليضرب موعدًا مع المنتخب السعودي في مواجهة حاسمة على لقب «خليجي 27».

ويسعى المنتخب السعودي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور والتتويج بالبطولة، بينما يأمل المنتخب الإماراتي في تقديم أفضل مستوياته والعودة باللقب من جدة.

وشهدت النسخة الحالية من كأس الخليج العربي مشاركة 8 منتخبات، هي السعودية والإمارات وقطر وعمان والبحرين والكويت والعراق واليمن، قبل أن يحسم المنتخبان السعودي والإماراتي تأهلهما إلى المباراة النهائية.

معلقو مباراة السعودية والإمارات

أسندت مهمة التعليق على مباراة السعودية والإمارات في نهائي «خليجي 27» إلى عدد من أبرز المعلقين الرياضيين، وجاءت القائمة كالتالي:

الشارقة الرياضية: موسى عيد.

الكأس 1: خليل البلوشي.

أبوظبي الرياضية 1: فارس عوض.

السعودية الرياضية 1: فهد العتيبي.

وتترقب الجماهير العربية المواجهة النهائية بين المنتخبين، في ظل رغبة كل طرف في حسم اللقب والتتويج بكأس الخليج في ختام منافسات «خليجي 27».