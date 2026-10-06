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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب خلافات عائلية.. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة ومقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين بالتعدى على آخر باستخدام الأسلحة البيضاء وقيامهما بممارسة أعمال البلطجة وترويع المارة بأحد الشوارع بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 26/ سبتمبر المنقضى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بين طرف أول: (شخصان "الظاهران بمقطع الفيديو ، لهما معلومات جنائية"– مقيمان بدائرة قسم شرطة مينا البصل)، وطرف ثان: (زوج شقيقتهما " له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) لخلافات عائلية بينهم قاموا على أثرها بالتعدى على بعضهم بالسب وقيام أحد أفراد الطرف الأول بالتلويح باستخدام سلاح أبيض.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وتم بإرشاد أحدهم ضبط (السلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى" ) .

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الأسلحة البيضاء

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