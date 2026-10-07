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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

القاهرة الجديدة تتصدر وحدات المرور في تراخيص الزيرو.. والسلوم تسجل 13.5 الف مركبة

وحدة مرور القاهرة الجديدة
وحدة مرور القاهرة الجديدة
كريم عاطف

كشفت بيانات تقرير المجمعة المصرية للتامين الالزامي على المركبات، الذي اعلنته مؤسسة الاهرام عن شهر سبتمبر 2026، عن تفاوت واضح في اعداد المركبات التي تم تسجيلها داخل وحدات المرور المختلفة، مع تصدر وحدة مرور القاهرة الجديدة قائمة وحدات المرور من حيث تراخيص المركبات الزيرو.

وجاءت القاهرة الجديدة في المركز الاول بعدما سجلت 2955 مركبة زيرو، بينما احتلت مدينة نصر المركز الثاني باجمالي 1971 مركبة، ثم جاءت الاميرية في المركز الثالث بعدما سجلت 1649 مركبة.

وحلت وحدة مرور ابيس في المركز الرابع باجمالي 1565 مركبة، بينما جاءت اكتوبر في المركز الخامس بعدد 1508 مركبات.

وتوضح هذه الارقام تفاوت حركة تسجيل المركبات الجديدة بين وحدات المرور، مع تصدر القاهرة الجديدة القائمة بفارق واضح عن باقي الوحدات الخمس الاولى.

ولم تقتصر بيانات التقرير على المركبات الزيرو، اذ كشفت ايضا عن تسجيل 403546 مركبة مستعملة، بينما بلغ عدد المركبات الجمركية 19396 مركبة.

وتقدم هذه البيانات صورة اوسع عن حركة المركبات داخل منظومة التسجيل والتامين الالزامي، خاصة ان السوق لا يعتمد فقط على السيارات والمركبات الجديدة، وانما يشهد ايضا حركة كبيرة في المركبات المستعملة والمركبات المرتبطة بالاجراءات الجمركية.

وفي الوقت نفسه، اظهرت بيانات التقرير الخاصة بانواع الوقود ان المركبات التي تعمل بالبنزين جاءت في صدارة القائمة باجمالي 346770 مركبة، بينما بلغ عدد المركبات العاملة بالسولار 119681 مركبة.

كما سجلت المركبات التي تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي نحو 13350 مركبة، في حين بلغ عدد السيارات الكهربائية 3219 مركبة، وسجلت المركبات العاملة بالغاز الطبيعي 146 مركبة.

وتعكس هذه الارقام استمرار سيطرة السيارات العاملة بالوقود التقليدي على منظومة المركبات في مصر، مع وجود اعداد اقل من المركبات الكهربائية والمركبات التي تعتمد على الغاز الطبيعي او انظمة الطاقة البديلة.

وتاتي بيانات وحدات المرور في اطار تقرير اوسع كشف عن ترخيص 76575 مركبة زيرو خلال سبتمبر 2026، بزيادة 12.71% مقارنة باغسطس، الذي سجل 67936 مركبة.

وتشير الارقام الى ان سبتمبر شهد تحسنا في حركة تسجيل المركبات الجديدة، بالتزامن مع استمرار ضخ اعداد كبيرة من المركبات المستعملة داخل السوق.

كما تكشف البيانات عن اختلاف طبيعة حركة المركبات بين وحدات المرور، وهو ما يرتبط بتوزيع السكان والانشطة التجارية ومراكز بيع السيارات وحركة تسجيل المركبات داخل كل منطقة.

وتظل القاهرة الجديدة ومدينة نصر والاميرية وابيس واكتوبر ضمن ابرز وحدات المرور من حيث اعداد المركبات الزيرو التي تم تسجيلها خلال سبتمبر، وفقا للبيانات الواردة في التقرير.

المجمعة المصرية للتامين الالزامي المركبات وحدات المرور وحدة مرور القاهرة الجديدة المركبات الزيرو القاهرة الجديدة

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