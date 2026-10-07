قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديد روسي لـ كندا بسبب هذا الأمر.. تفاصيل
وزير الصحة يبحث مع وفد جامعة الدول العربية تعزيز التعاون الطبي المشترك
خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء
وزير الخارجية اليوناني: سنتعاون مع أمريكا بشأن المساعدات البحرية في مضيق هرمز إذا لزم الأمر
تعليمات جديدة من البنك المركزي لحماية بيانات العملاء.. تفاصيل
نقابة المرافق تحذر من شائعات زيادة أجور العاملين بالكهرباء
انطلاق اجتماع اللجنة البرلمانية المشلكة لدراسة اعتراض الرئيس على قانون جامعة كيان
تأجيل دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب لـ 11 أكتوبر
53 عاما على النصر.. اللواء محمد الشهاوي: حرب أكتوبر كسرت هيمنة التفوق الإسرائيلي
الحكومة تعلن مفاجأة بشأن التعليم الفني.. 1000 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول 2030
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة المشروعات والاستثمارات وتوفير السلع
قنصوة يبحث تعزيز التعاون المصري الياباني تحويل مخرجات الابتكار الجامعي إلى منتجات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنقاذ 9 طيور مهاجرة بالبحر الأحمر مع انطلاق موسم الهجرة الخريفية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

مع بدء موسم الهجرة الخريفية، بدأت محميات البحر الأحمر في رصد حركة الطيور التي تعبر المنطقة ضمن رحلتها الموسمية بين مناطق التكاثر والمناطق الأكثر دفئًا، بالتزامن مع التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى تدخل ورعاية خلال رحلة العبور.

وأسفرت عمليات الرصد والتعامل مع الحالات المعلنة عن إنقاذ 9 طيور مهاجرة، تنوعت بين طائر Steppe Buzzard، وطائر Long-legged Buzzard، وطائر Osprey، إلى جانب 6 طيور من White Storks، بعد رصد احتياجها إلى الرعاية خلال فترة الهجرة.

رحلة طويلة عبر سماء البحر الأحمر

وتشهد المنطقة خلال فصل الخريف مرور أعداد كبيرة من الطيور المهاجرة، التي تتحرك موسميًا من مناطق الشمال باتجاه المناطق الأكثر دفئًا، وتقطع خلال رحلتها مسافات طويلة تحتاج خلالها إلى محطات آمنة للراحة والحصول على الغذاء قبل استكمال مسارها.

ويمثل الموقع الجغرافي للبحر الأحمر أهمية في حركة الطيور بين قارتي أفريقيا وآسيا، حيث تستخدم أنواع مختلفة من الطيور مسارات طبيعية تتكرر خلال مواسم الهجرة، في رحلة ترتبط بدورة حياتها وانتقالها بين مناطق التكاثر والشتاء.

رصد الطيور يكشف حالة البيئة

وقال عبدالله عابد، مدير محمية الجزر الشمالية بالغردقة، إن هجرة الطيور من الظواهر الطبيعية التي تتكرر سنويًا، وتتحرك خلالها الطيور بين مناطق مختلفة وفق مسارات تعتمد عليها عبر أجيال متعاقبة.

وأوضح أن متابعة الطيور لا تقتصر على تسجيل أعدادها، وإنما توفر معلومات عن حركة الهجرة والمواقع التي تتوقف بها الطيور والظروف التي تواجهها، إلى جانب رصد الحالات التي تتعرض للإجهاد أو الإصابة وتحتاج إلى تدخل.

وأشار إلى أن الطيور المهاجرة تؤدي أدوارًا مهمة داخل النظم البيئية، من بينها المساهمة في نقل البذور والتوازن الطبيعي للسلاسل الغذائية، كما يمكن أن تكون مؤشرات تساعد على متابعة حالة النظم البيئية التي تعتمد عليها.

تدخلات لحماية الحياة البرية

وتكتسب عمليات إنقاذ الطيور خلال موسم الهجرة أهمية خاصة، نظرًا لطول الرحلة والعوامل المختلفة التي يمكن أن تواجهها الطيور أثناء انتقالها بين مناطقها الموسمية.

وتواصل محميات البحر الأحمر متابعة حركة الطيور العابرة للمنطقة، ورصد الحالات التي تستدعي التدخل، ضمن جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الحياة البرية، خاصة خلال الفترات التي تشهد نشاطًا ملحوظًا لحركة الهجرة الموسمية.

الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر محميات البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة قبل انتهاء الأذان

حكم الصلاة قبل انتهاء الأذان.. هل تصح إذا أقيمت قبل فراغ المؤذن؟

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 7-10-2026

مخالفات البناء

«خصم 50% في التصالح» .. تعديلات جديدة لإنهاء أزمة مُخالفات البناء

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

الدولار

عقب تراجعه .. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 7 أكتوبر

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

الدواجن

ارتفاعات متتالية .. صعود جديد بأسعار الدواجن البيضاء في الأسواق

ميدو

«ميدو» يُفاجئ الأهلي والزمالك ويكشف عن مُرشحه الأقوى لحصد لقب الدوري المصري

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية

الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية

صورة تعبيرية

وزير التعليم العالي يهنئ جامعة المنصورة باكتشاف جنس جديد من التماسيح عمره 45 مليون سنة

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث

مؤسسة زاهي حواس للآثار تنظم محاضرة عن التحالفات السياسية في الشرق الأدنى القديم

بالصور

استغنى عن الصينية والفرن.. طريقة عمل كوسة بالحلة

طريقة عمل كوسة بالحلة
طريقة عمل كوسة بالحلة
طريقة عمل كوسة بالحلة

فستان غير تقليدي.. أمينة خليلي تثير الجدل بصورها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!
لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!
لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

"تيسير الرحلة وخدمات متميزة".. تفاصيل اتفاقية وزارة التضامن لتنظيم حج 1448 هـ

صورة من توقيع البروتوكول
صورة من توقيع البروتوكول
صورة من توقيع البروتوكول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد