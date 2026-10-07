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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مياه القاهرة يكتسح إيروسبورت بخماسية مقابل هدفين في دوري الأندية

مياة القاهرة
مياة القاهرة
باسنتي ناجي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مياه القاهرة فوزًا مستحقًا على نظيره نادي إيروسبورت، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب نادي مياه القاهرة بالعباسية، ضمن منافسات دوري الاندية القسم الرابع المجموعة الخامسة موسم 2026/2027.

فريق مياة القاهرة

وقدم فريق مياه القاهرة أداءً قويًا ومتميزًا على مدار شوطي المباراة، ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللعب، وترجمة تفوقه إلى خمسة أهداف، بينما سجل فريق إيروسبورت هدفين.

وشهدت المباراة حضور المهندس إسماعيل عبد ربه، رئيس مجلس إدارة نادي مياه القاهرة، الذي حرص على مؤازرة الفريق ومتابعة اللقاء، يرافقه الأستاذ عادل إبراهيم، والأستاذ محمد عبد السميع، والمهندس مصطفى عطا الله، أعضاء مجلس إدارة نادي مياه القاهرة.

وأشاد المهندس إسماعيل عبد ربه بالمستوى المتميز الذي ظهر به لاعبو الفريق، والروح القتالية والأداء الجماعي الذي قدموه خلال المباراة، مؤكدًا أن مجلس إدارة النادي يواصل دعمه الكامل للفريق، وتوفير كل سبل النجاح أمام اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق أفضل النتائج والمنافسة بقوة في دوري الشركات.

ويعكس الفوز الكبير حالة الاستقرار والتجانس التي يعيشها الفريق، ويمنح لاعبي مياه القاهرة دفعة قوية لمواصلة مشوارهم في منافسات المجموعة الخامسة بدوري الشركات موسم 2026/2027، وتحقيق المزيد من الانتصارات خلال المباريات المقبلة.

مياة القاهرة مياة الشرب القاهرة الكبري فريق مياة القاهرة

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