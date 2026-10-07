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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

استعدادًا لموسم الشتاء.. محافظ القليوبية يتفقد جاهزية منظومة مواجهة الأمطار

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

شهد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، محاكاة حية لاختبار جاهزية منظومة شفط وتصريف مياه الأمطار بعدد من الأنفاق والمواقع الحيوية بالمحافظة، وذلك للوقوف على كفاءة المعدات وفرق الطوارئ، وقياس سرعة الاستجابة والتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، استعدادًا لموسم الشتاء.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمد فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، حيث شملت المحاكاة أنفاق الشهيد النقيب عبد الله نجيب الجندي أمام ديوان عام المحافظة، ونفق الحزب وسعد زغلول، وكلية العلوم بمدينة بنها، ومنطقة سندنهور بمركز بنها، ومنطقة مشتهر بمركز طوخ، ومزلقان ذكي بمدينة قها، إلى جانب منطقة الفرنواني بحي غرب شبرا الخيمة.

وشهدت الجولة تنفيذ محاكاة عملية لسيناريوهات تجمع مياه الأمطار، تضمنت دفع المعدات إلى مواقع تجمع المياه، وتنفيذ أعمال الشفط والتصريف، إلى جانب مراجعة جاهزية فرق التدخل وسرعة تحركها، والتأكد من مواقع تمركز المعدات ومدى ملاءمتها للتعامل الفوري مع أي تجمعات مائية قد تنتج عن موجات الأمطار.

وأوضح المهندس محمد فودة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية دفعت بـ 152 معدة متنوعة استعدادًا لموسم الأمطار، مع استمرار أعمال مراجعة وتطهير شبكات الصرف الصحي وبلاعات الأمطار، مشيرًا إلى أن منظومة تصريف مياه الأمطار بالمحافظة تضم 3097 بالوعة أمطار، فيما يبلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي 3387.02 كيلومتر، وخطوط الطرد 616.094 كيلومتر.

وأضاف أن منظومة التشغيل بالشركة تضم 28 محطة معالجة، و111 محطة رفع رئيسية، و131 محطة رفع فرعية، مع التأكيد على تشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها قبل موجات الأمطار، وتجهيزها بمولدات كهرباء احتياطية، فضلًا عن تنفيذ تدريبات ومناورات عملية لفرق الطوارئ، وحصر المناطق الساخنة وتحديد مواقع تمركز المعدات، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ.

وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن الاستعداد المسبق والاختبار العملي على الطبيعة يمثلان عنصرين أساسيين في منظومة مواجهة الأمطار، مشددًا على أهمية عدم الاكتفاء بجاهزية المعدات نظريًا، وإنما اختبار كفاءتها ميدانيًا والتأكد من سرعة تحركها ووصولها إلى النقاط الأكثر احتياجًا.

ووجّه المحافظ باستمرار مراجعة جاهزية الأنفاق والمواقع الحيوية ومناطق تجمع المياه، والتأكد من كفاءة شبكات وبالوعات تصريف مياه الأمطار، مع سرعة التعامل مع أي 

لاحظات أو معوقات يتم رصدها خلال الجولات الميدانية أو المحاكاة العملية.
كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق الكامل بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية وإدارة المرور وكافة الجهات المعنية، وتحديد مسؤوليات كل جهة بصورة واضحة، بما يضمن سرعة التدخل حال سقوط أمطار غزيرة، والحفاظ على السيولة المرورية وسلامة المواطنين والمنشآت الحيوية.

وأكد المحافظ أهمية استمرار رفع درجة الاستعداد خلال موسم الشتاء، مع المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع تمركز المعدات وفرق الطوارئ، والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه، بما يضمن الحد من آثار الأمطار وعدم تأثر حركة المواطنين والمركبات.

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