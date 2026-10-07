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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لحماية المحاصيل الزراعية.. انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بإمبابة

الحملة القومية لمكافحة القوارض
الحملة القومية لمكافحة القوارض
أحمد زهران

قامت الإدارة الزراعية بمركز ومدينة إمبابة، التابعة لمديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، تحت قيادة الدكتورة وسام صبحي مدير الإدارة، بتوزيع طعوم "الراكومين" ضمن الحملة القومية لمكافحة القوارض، بعد الانتهاء من أعمال التعبئة، بالمناطق والمجاري المائية المستهدفة في إمبابة.

وشملت أعمال التوزيع عددا من النواحي والمجاري المائية، من بينها برقاش وترع المنصورية ومنشأة رضوان، إلى جانب أعمال التعبئة والتوزيع بالمناطق المستهدفة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس خالد أبو العطا، وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، وبتعليمات المهندس طارق فتحي عبدالجواد، مدير عام الإرشاد الزراعي، ومتابعة المهندسة منى الديب، مدير إدارة القوارض بالمديرية.

وتستهدف الحملة حماية المحاصيل الزراعية والحد من الأضرار التي تسببها القوارض، من خلال تنفيذ أعمال المكافحة بالمناطق والمجاري المائية المستهدفة على مستوى المحافظة.

محافظة الجيزة زراعة الجيزة مكافحة القوارض حماية المحاصيل الزراعية

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