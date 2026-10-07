استطلاع : 48% من الألمان يرون ميرز غير مؤهل للقيادة

أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الألمان يرون أن المستشار فريدريش ميرز ليس على قدر المسؤولية، معتبرين أن توليه منصب المستشارية قد باء بالفشل .

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "إبسوس" ونشرت نتائجه مجلة «دير شبيجل» الإخبارية الألمانية، اليوم الأربعاء أن 67% من المشاركين وافقوا كليًا أو إلى حد ما على العبارة: «لقد فشلت مستشارية فريدريش ميرز».

وقال 48% من المشاركين إنهم يوافقون بشكل كامل على أن ميرز غير مؤهل للقيادة.

وأظهر الاستطلاع تفاوتًا إقليميًا في تقييم أداء ميرز، إذ أعرب 80% من سكان الولايات الشرقية عن عدم رضاهم عنه بشكل كامل أو إلى حد ما، مقارنة مع 64% في الولايات الغربية.

لكن الاستطلاع أظهر اتفاقًا أقل بكثير بشأن الشخصية السياسية المحافظة التي يمكن أن تخلف ميرز إذا استقال من منصبه أو أُطيح به.

وطرح الاستطلاع أسماء ثلاثة سياسيين للاختيار من بينهم، هم زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا، ماركوس زودر، ووزير الداخلية ألكسندر دوبرينت، وكلاهما من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، ورئيس وزراء ولاية شمال الراين-وستفاليا، هندريك فوست.

وقال 43% من المشاركين إن أيا من الأسماء المطروحة لا يصلح لتولي المنصب، بينما أجاب نحو 14% بأنهم «لا يعرفون».

وجاء زودر في المرتبة الأولى بين المرشحين بنسبة تأييد بلغت 20%، يليه فوست بنسبة 16%. وحل دوبرينت في المركز الأخير بفارق كبير، إذ حصل على تأييد 5% فقط.