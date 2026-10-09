الذكاء الاصطناعي يغير خريطة الهجمات الإلكترونية

تشهد خريطة التهديدات الإلكترونية تغيرات متسارعة مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي بقوة إلى عالم الهجمات السيبرانية، بالتزامن مع تزايد المخاطر التي تواجه المؤسسات والبنية التحتية الحيوية والأنظمة التشغيلية.

وكشفت مناقشات Cyber Insights Egypt 2026 عن تطور أساليب الجرائم الإلكترونية، خاصة مع استفادة المهاجمين من الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات أكثر تعقيدًا، إلى جانب تصاعد مخاطر التجسس الإلكتروني والهجمات التي تستهدف أنظمة تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية.

واستعرض خبراء الأمن السيبراني نماذج لهجمات يمكن أن تستهدف قطاعات حيوية، بينها منشآت الطاقة والنفط، وكيف يمكن لاستغلال الثغرات في أنظمة التحكم المتصلة بالشبكات أن يؤدي إلى اختراق الأنظمة والتأثير على العمليات التشغيلية.

كما حذرت المناقشات من تطور ما يعرف بالهجمات السيبرانية ذات التأثير المادي، والتي لا تتوقف أضرارها عند سرقة البيانات، وإنما قد تمتد إلى تعطيل أنظمة وخدمات ومنشآت على أرض الواقع.

وأكد الخبراء بكاسبريسكى العالمية المتخصصة فى امن المعلومات أن التوسع في التحول الرقمي والأنظمة المتصلة يفرض ضرورة تطوير استراتيجيات الحماية ورفع قدرات المؤسسات على اكتشاف الهجمات والاستجابة لها بصورة أسرع.

وشهدت الفعاليات مشاركة عدد من الشركات والمتخصصين واستعراض حلول وتقنيات حديثة لمواجهة التهديدات الرقمية، فيما جاءت هذه المناقشات ضمن فعاليات Cyber Insights Egypt 2026 لبحث أحدث اتجاهات الأمن السيبراني ومستقبل مواجهة الهجمات الإلكترونية.