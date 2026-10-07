مشي عكس .. القبض على سائق سيارة فان بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "فان" بالسير عكس الاتجاه بأحد الطرق بالجيزة مُعرضاً حياته والمواطنين للخطر.



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (مالك محل – مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 4 الجارى حال سيره بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة بقصد اختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة .. واتخاذ الإجراءات القانونية.





