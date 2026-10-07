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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فيتامين د بين الحقيقة والخيال.. اكتشف فوائده وأضراره والجرعة الآمنة

فيتامين د
فيتامين د
اسماء محمد

الجرعة المثالية تحمى من التصلب المتعدد وتقلب المزاج 

الإكثار من فيتامين د يفقدك التركيز ويدمر الكلى

يعد فيتامين د من أشهر المشكلات الغذائية التى نصح الأطباء باستخدامها في السنوات الأخيرة لعلاج معظم المشكلات الصحية.. فما حقيقة فوائده؟ وهل لها آثار جانبية خطيرة؟
ونكشف لكم في هذا التقرير أهم فوائد فيتامين د وأبرز الأضرار الناتجة عن الإفراط فيه وفقا لما ورد في موقع مايو كلينك وكلية الطب بجامعة هارفارد.

فوائد فيتامين د


يعتبر فيتامين د عنصرًا أساسيًا لوظائف متعددة في الجسم، وتتلخص أبرز فوائده فيما يلي:

 يساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، وهما العنصران الأساسيان لبناء عظام قوية و يقي من مرض الكساح عند الأطفال ولين العظام  وهشاشة العظام عند الكبار  

 يعزز من قدرة خلايا الدم البيضاء على مواجهة البكتيريا والفيروسات، مما يقلل من فرص الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي.

 يسهم في تقوية العضلات وتقليل خطر السقوط والكسور لدى كبار السن.
 

تشير دراسات متعددة إلى أن الحفاظ على مستويات متوازنة من فيتامين د يقلل من خطر الإصابة ببعض أمراض المناعة الذاتية، مثل تصلب الأنسجة المتعدد، والأمراض المزمنة.
 

ترتبط المستويات الكافية منه بتخفيف مخاطر التدهور الإدراكي، كما يساهم في دعم صحة الدماغ وتحسين المزاج.


أضرار فيتامين د 


 فيتامين د يخزن في الدهون والأنسجة بالتالي، فإن تناول جرعات عالية جدًا ومفرطة لفترات طويلة يسبب حالة تعرف باسم “سمية فيتامين د” وتنتج بشكل رئيسي عن تراكم الكالسيوم في الدم


وتشمل الآثار الجانبية والأضرار الناتجة عن الإفراط في فيتامين د مايلي:
 

مشاكل الجهاز الهضمي مثل الغثيان، القيء، فقدان الشهية، والإمساك.

ارتفاع نسبة الكالسيوم يسبب إرهاق الكلى، وقد يؤدي إلى تكون حصوات الكلى أو الفشل الكلوي في الحالات الحادة.


حدوث تكلس في الأنسجة والأوعية الدموية، واضطراب في ضربات القلب.


تعب عام وضعف عضلات والشعور بالإرهاق المستمر، والتشوش الذهني، وعدم القدرة على التركيز.
 


الجرعة اليومية الآمنة

 تتراوح بين 600 إلى 800 وحدة دولية (IU) يوميًا للبالغين  ويحدد الحد الأقصى الآمن للبالغين بـ 4,000 وحدة دولية يوميًا دون إشراف طبي.


المصادر الطبيعية


التعرض المعتدل لأشعة الشمس، وهو المصدر الرئيسي.
الأطعمة الغنية به مثل الأسماك الدهنية، ومنها السلمون والسردين، وصفار البيض، والأطعمة المدعمة كالحليب ومنتجات الألبان.
 

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