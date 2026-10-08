عيار 21 بـ6100 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، الخميس 8 أكتوبر 2026، مع استمرار الضغوط على المعدن الأصفر عالميًا، ليسجل الذهب عيار 21 نحو 6100 جنيه للجرام.

ويعد عيار 21 الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصرية، فيما تختلف الأسعار النهائية للمشغولات الذهبية وفقًا للمصنعية والدمغة.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5229 جنيهًا للشراء، دون إضافة قيمة المصنعية والدمغة.

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6971 جنيهًا للشراء، وهو أعلى الأعيرة الذهبية من حيث سعر الجرام في السوق المحلية.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب نحو 48,800 جنيه خلال تعاملات اليوم، الخميس.

تراجع الذهب عالميًا

وجاء تراجع الذهب محليًا بالتزامن مع انخفاض سعر الأونصة عالميًا إلى نحو 4103 دولارات، بعدما هبطت بأكثر من 2%، لتكسر مستويات سابقة وسط حالة من الضغط على المعدن الأصفر.

وتترقب الأسواق تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خاصة مع ظهور توقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام.

قائمة أسعار الذهب اليوم