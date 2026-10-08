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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير اقتصادي يكشف أهمية تنويع الشراكات التجارية والاستثمارية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد، أن العلاقات الخارجية الجيدة تمثل عاملًا مهمًا في تنويع الشراكات الاستثمارية والتجارية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصادرات المصرية.

وأوضح عمرو سليمان، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول جنوب شرق آسيا ودول المحيط الإسلامي يمكن أن يفتح مجالات جديدة أمام الاقتصاد المصري، خاصة في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشار إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية، موضحًا أن التعاون معها يمكن أن يشمل قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي والسياحة ونقل التكنولوجيا.

وأكد أستاذ الاقتصاد أن تنويع الشركاء التجاريين والاستثماريين يساهم في تحقيق قدر أكبر من التوازن الاقتصادي، ويفتح فرصًا جديدة أمام التجارة والاستثمار، بما يساعد على التعامل مع المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

في سياق آخر، حذر عمرو سليمان من تأثير الشائعات الاقتصادية على الأسواق، موضحًا أن انتشار معلومات غير دقيقة بشأن ارتفاع أسعار بعض السلع قد يدفع المواطنين إلى تخزينها، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب وخلق أزمة رغم عدم وجود نقص حقيقي في السلعة.

وأشار إلى أن الاقتصاد يتأثر بدرجة كبيرة بالتوقعات، مؤكدًا أهمية نشر المعلومات الدقيقة ورفع مستوى الوعي الاقتصادي، إلى جانب دعم الإنتاج والاستثمار وفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي.

الاقتصاد الوعي الاقتصادي الاقتصاد العالمي

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