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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد انهيار الأونصة.. أسعار الذهب في مصر تتراجع وعيار 24 دون 7 آلاف جنيه

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

تراجعت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم، الخميس 8 أكتوبر 2026، متأثرة بالانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للمعدن الأصفر.

وسجلت أونصة الذهب عالميًا نحو 4103 دولارات، بعدما انخفضت بأكثر من 2%، في ظل استمرار حالة القلق بالأسواق بشأن اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية.

 

أسعار الذهب في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5229 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6100 جنيه دون إضافة المصنعية والدمغة.

أما عيار 24، فسجل نحو 6971 جنيهًا للجرام، ليتراجع دون مستوى 7 آلاف جنيه.

 

الجنيه الذهب يتراجع

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس نحو 48,800 جنيه، مع استمرار حركة التراجع في أسعار المعدن الأصفر محليًا.

 

الفيدرالي يضغط على الذهب

وتأتي تحركات الذهب وسط متابعة الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بعدما أظهرت توقعات أعضاء البنك إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2002، وهو ما يزيد الضغوط على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر

  • الذهب عيار 18: 5229 جنيهًا
  • الذهب عيار 21: 6100 جنيه
  • الذهب عيار 24: 6971 جنيهًا
  • الجنيه الذهب: 48,800 جنيه
الذهب سعر الذهب اسعار الذهب

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