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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المواطن أولا.. محافظ جنوب سيناء يتابع مستوى الخدمات الطبية في مستشفى طابا

المحافظ خلال الجولة
المحافظ خلال الجولة
ايمن محمد

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم، مستشفى طابا المركزي، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، بحضور اللواء إبراهيم خضر، رئيس مدينة طابا، والشيخ سلامة مسمح.

وتابع المحافظ، خلال جولته، سير العمل بعدد من أقسام المستشفى، واطلع على انتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، كما استعرض معدلات التردد وأعداد المترددين على المستشفى، للوقوف على حجم الإقبال ومدى الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة لأهالي مدينة طابا والمناطق المحيطة بها.

واستمع اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال إلى شرح حول طبيعة الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها 

، مؤكدًا أهمية انتظام العمل، وتوفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على مستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة.

ويأتي مستشفى طابا المركزي ضمن منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، ويقدم خدماته الطبية والعلاجية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يتيح للمواطنين الحصول على حزمة متكاملة من الخدمات الصحية وفقًا لنظام المنظومة.

وأكد محافظ جنوب سيناء استمرار المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية بمختلف مدن المحافظة، للتأكد من انتظام العمل، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، والاستجابة لاحتياجات المواطنين، بما يسهم في جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم. 

جنوب سيناء المحافظ مستشفي طابا جولة طابا

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