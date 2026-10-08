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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

منظومة الشكاوى الحكومية بالشرقية تستجيب لـ2636 طلبا بنسبة إنجاز 96% خلال سبتمبر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تمثل إحدى الآليات الفاعلة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم والتعامل مع شكاواهم ومطالبهم بسرعة وجدية بما يسهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها والعمل على حلها وفقا للقواعد والإمكانات المتاحة.

وأوضح المحافظ أن منظومة الشكاوى الحكومية تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لمطالبهم بما يعزز الثقة بين المواطن والأجهزة التنفيذية ويحقق رضا المواطنين.

ومن جانبه أوضح وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية أن فريق عمل المنظومة نجح في الاستجابة لـ2636 شكوى وطلبا مقدما من المواطنين على مدار شهر سبتمبر بنسبة إنجاز بلغت 96% مشيرا إلى استمرار متابعة 97 شكوى بالتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية بالمحافظة أنه تم التعامل الفوري مع 78 شكوى واردة من خلال مبادرة "صوتك مسموع" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حيث بلغ معدل الإنجاز في التعامل مع تلك الشكاوى 100%.

وأشار إلى استمرار إتاحة عدد من قنوات التواصل الرسمية أمام المواطنين لتلقي الشكاوى والمطالب ومتابعتها على مدار الساعة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والخط الساخن 16528 وتطبيق "في خدمتك" على الهواتف المحمولة بنظامي أندرويد وiOS.

كما يمكن للمواطنين التواصل مع منظومة شكاوى محافظة الشرقية عبر البريد الإلكتروني المخصص للشكاوى والرقم الأرضي للمحافظة 0552333391 من خلال ثلاثة خطوط بالإضافة إلى الفاكس رقم 0552369134.

وتتيح المحافظة كذلك إمكانية إرسال الشكاوى مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة على الرقم 01270664666.

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