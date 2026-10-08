هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية تلقي الضوء على زيارة الرئيس السيسي إلى سول

ألقت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) اليوم /الخميس/ الضوء على اللقاء الذي جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، وذلك خلال زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس السيسي لسول.

وذكرت الشبكة أن الرئيس الكوري الجنوبي أكد أن مصر هي شريك أساسي بمبادرة "شاين" لمنطقة الشرق الأوسط، والتي أعلن عنها ميونج من قلب جامعة القاهرة العام الماضي، كما لفت الرئيس الكوري الجنوبي إلى موقع مصر الاستراتيجي وقوتها البشرية الهائلة ومواردها، إضافة إلى القوة التكنولوجية والخبرة الكورية الجنوبية.. مؤكدا أن البلدين يتمتعان بنقاط قوة متكاملة يمكن أن تدعم تنمية كل منهما.

وأشارت الشبكة إلى أن الرئيسين أعربا خلال مباحثاتهما عن أمالهما أن تتضافر الجهود لتحقيق الاستقرار والوئام على الصعيدين الداخلي والخارجي، وبناء السلام من خلال تخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط.

وكان الرئيس السيسي أكد - خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس لي جاي ميونج - أن الارتقاء بالعلاقات المصرية - الكورية الجنوبية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية يعد محطة جديدة ينطلق منها مستقبل واعد للعلاقة الراسخة القائمة على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة.