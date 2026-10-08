حركة تنقلات شاملة لمديري الإدارات الهندسية بمجالس مدن الفيوم لضخ دماء جديدة وتسريع العمل

أصدر الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم حركة تنقلات شاملة لمديري الإدارات الهندسية بمجالس المدن بهدف ضخ دماء جديدة وتسريع وتيرة العمل بالملفات الحيوية وتحسين مستوى الأداء والتيسير على المواطنين.



تغييرات جديدة بالإدارات الهندسية

شمل القرار ندب أسماء السيد مصطفى إبراهيم مدير الإدارة الهندسية بسنورس للعمل مديرا للإدارة الهندسية بالفيوم وسارة ملاك معوض أندروس مهندس مشروعات بمركز سنورس للعمل مديرا للإدارة الهندسية بسنورس كما تضمن القرار ندب أسماء عبد الكريم عبد الونيس مهندس مشروعات بمركز إطسا للعمل مديرا للإدارة الهندسية بإطسا وشيماء محمود حسين أبو الغيط مهندس مشروعات بمركز أبشواي للعمل مديرا للإدارة الهندسية بأبشواي.



مديرو الإدارات الهندسية بالمراكز

شمل القرار أيضا ندب إيهاب رشوان حسين محمود مهندس مشروعات بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام المحافظة للعمل مديرا للإدارة الهندسية بطامية وإيهاب محمد محمود عبد اللطيف مهندس تخطيط عمراني بديوان عام المحافظة للعمل مديرا للإدارة الهندسية بيوسف الصديق.



تسريع العمل والتيسير على المواطنين

وأكد محافظ الفيوم أن حركة التنقلات تستهدف دعم القطاعات الهندسية بمجالس المدن بكفاءات قادرة على دفع عجلة العمل بما يتناسب مع تطلعات المحافظة للارتقاء بمستوى الأداء في الملفات الحيوية وتسريع وتيرة العمل والتيسير على المواطنين في إنهاء إجراءاتهم وشدد غنيم على أهمية الدور الحيوي للإدارات الهندسية في متابعة وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية مؤكدا ضرورة بذل الكوادر الجديدة أقصى جهد والالتزام باللوائح والقوانين والتخلي عن التعقيدات الروتينية لسرعة إنجاز الأعمال وخدمة أهالي المحافظة بالشكل المطلوب.