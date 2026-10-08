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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

درة تحصد جائزة «جيلنا».. تكريم لمسيرة حافلة بالأعمال في السينما والدراما

النجمة دُرّة
النجمة دُرّة
أوركيد سامي

حصدت النجمة دُرّة جائزة مهرجان «جيلنا» للأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي، تقديرًا لمسيرتها الفنية وما قدمته من أعمال متنوعة في السينما والدراما، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء 7 أكتوبر، تحت رعاية المركز الكاثوليكي المصري للسينما وقناة سات 7 الفضائية التابعة للمركز الإعلامي الإنجيلي بالقاهرة.

وجاء تكريم دُرّة ضمن مجموعة من التكريمات التي شهدها حفل الافتتاح، احتفاءً بعدد من الفنانين وصناع السينما والتصوير، حيث نالت الجائزة تقديرًا لإسهاماتها الفنية وتنوع الشخصيات التي قدمتها على مدار مشوارها، وما حققته من حضور في السينما والدراما.

وتحمل الدورة الثالثة من مهرجان «جيلنا» اسم الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة والموسيقار الراحل هاني شنودة، وتقام تحت شعار «الفن من أجل الحياة»، الذي يعبر عن رؤية المهرجان في دعم دور الفن في تعزيز القيم الإنسانية والمسؤولية تجاه المجتمع، إلى جانب التوعية بالمشكلات النفسية وتشجيع ريادة الأعمال.

وضمت قائمة المكرمين خلال الدورة الثالثة عددًا من نجوم الفن وصناع السينما ورموز التصوير، من بينهم النجمة نور، والفنان محمد محمود، وسلمى أبو ضيف، ومصطفى خاطر، وميشيل ميلاد، ومعتز هشام، وموريس مودي، والمخرج شريف مندور، إلى جانب المصورين الصحفيين محمد بكر وخالد الدسوقي.


وعلى صعيد آخر، تستعد دُرّة لعرض مسلسل «قلب شمس»، الذي يجمعها مجددًا بالفنانة يسرا، في عمل من تأليف وإخراج محمد سامي، الذي يخوض من خلاله تجربته الأولى في مجال التمثيل.

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