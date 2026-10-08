أزهرية الإسكندرية تبحث مع قيادات قطاع المعاهد لمتابعة انتظام الدراسة

نُفذ اليوم بث مباشر إلكتروني من داخل عدد من معاهد منطقة الإسكندرية الأزهرية، للتواصل المباشر مع قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، للوقوف ميدانيًا على انتظام العملية التعليمية وجاهزية الفصول والمعاهد، وذلك تحت إشراف الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

جولة بالفصول الدراسية للاطمئنان على سير الدراسة

وشهد البث المباشر متابعة الدكتور أحمد خليفة الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وفضيلة الدكتور سيد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات، بحضور الأستاذ مصطفى بهي، مدير عام الخدمات ورعاية الطلاب، والدكتور علي بركات، مدير التعليم الثانوي، والمهندسة وفاء حسن جويد، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة.

وتضمن البث جولة داخل الفصول الدراسية للاطمئنان على سير الدراسة ومتابعة تواجد الموجهين، إضافة إلى تفقد مخازن الكتب والتأكد من تسليمها للطلاب.

كما تواصل رئيس القطاع ووكيل القطاع مع الطلاب المعلمين داخل الحجرات الدراسية للاطلاع على الاحتياجات الميدانية، مع التشديد على تفعيل الأنشطة الصفية واللاصفية، والاستفادة الكاملة من معامل العلوم والحاسب الآلي ومكتبات المعاهد، بما يحقق الأهداف التربوية والتعليمية المنشودة.