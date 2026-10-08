صحيفة ألمانية : الاستخبارات الإيرانية تستهدف قواعد عسكرية أمريكية في برلين

أفادت صحيفة "فيرتشافتس فوخه" الألمانية، يوم الخميس، بأن أجهزة الاستخبارات الإيرانية تستهدف قواعد عسكرية أمريكية في ألمانيا - بما في ذلك قاعدتا "رامشتاين" و"شباندالهم" - وسط مخاوف من هجمات سرية محتملة مرتبطة بالصراع مع إيران.

وبحسب الصحيفة الألمانية ؛ فقد ذكر التقرير، نقلاً عن مسؤولين استخباريين غربيين لم يكشف عن أسمائهم، أن إسرائيل حذرت شركاءها الأمريكيين والألمان قبل ثلاثة أسابيع من تهديد محتمل، حيث تركزت المخاوف على القواعد التي تدعم العمليات العسكرية والخدمات اللوجستية الأمريكية المرتبطة بالصراع مع إيران.

وقالت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، إنها ألقت القبض على رجل بريطاني يبلغ من العمر 22 عامًا في لندن، للاشتباه في الإعداد لأعمال إرهابية، وذلك في إطار تحقيقها في المخطط المشتبه به.

وقال متحدث باسم القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي أن من غير المناسب مناقشة مسائل استخباراتية، وإن الولايات المتحدة لن تناقش إجراءات محددة لحماية قواتها.

وأضاف المتحدث أن القاذفات الأمريكية، بما في ذلك طائرات بي-1 وبي-2 وبي-52، أثبتت خلال عمليات متعددة قدرتها على تنفيذ ضربات دقيقة بعيدة المدى على مستوى العالم، بما في ذلك عبر عمليات تنطلق فيها هذه الطائرات وتعود إلى قواعدها داخل الولايات المتحدة القارية، مشيرًا إلى قدرتها على الوصول إلى أي مكان وفي أي وقت.