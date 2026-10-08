قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: الشراكة مع كوريا انطلاقة جديدة.. والنيل مسألة وجودية ونرفض الإجراءات الأحادية
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل قطر بعدة مقذوفات.. وإصابات في صفوف الطاقم
رئيس الوفد لـ وزير المالية الإسرائيلي: سيناء لم ولن تكون مجالًا لأحلام التوسع
35 أردبًا للفدان و20% زيادة في الإنتاجية.. تفاصيل تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي في زراعة الذرة الشامية بالمنيا
أكسيوس: الجيش الأمريكي تلقى تعليمات بالاستعداد لاستئناف الحرب على إيران
الرئيس السيسي: هناك قواسم مشتركة تجمع الحضاراتين المصرية والكورية
بعد غنائها أمام الرئيس.. أيمن بهجت قمر يحتفي بوصول "فيها حاجة حلوة" إلى كوريا
حساسات وذكاء اصطناعي.. الزراعة تختبر حلولًا ذكية لتوفير مياه الري
الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثالث| الأسبوع الأسود يشل فرنسا.. والحكومة تفرج عن احتياطي الديزل
قطع المياه عن بعض الشوارع في الجيزة .. المواعيد والأماكن
محافظ جنوب سيناء يتابع حركة العابرين بمنفذ طابا ويؤكد تيسير الإجراءات
لبنان: الجيش ينفذ واجباته جنوب الليطاني وإسرائيل تمتنع عن التزاماتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مكتبة الإسكندرية تصدر العدد العاشر من مجلة هيباتيا

العدد العاشر من "هيباتنا"
العدد العاشر من "هيباتنا"
أحمد بسيوني

أصدرت مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي، العدد العاشر من مجلة "هيباتيا"، ويحمل العدد عنوانًا رئيسيًا هو المرأة أمينة على التراث. ويأتي العدد في إطار اهتمام المجلة بتسليط الضوء على إسهامات المرأة العربية في مجالات العلوم والمعرفة والفنون، ويفتح في هذا العدد مساحة خاصة لإعادة قراءة دور المرأة في حماية التراث والحرف والفنون التقليدية، وتطويرها بما يتواكب مع التحولات التكنولوجية المعاصرة.

الصناعات التراثية في عصر التكنولوجيا

وتؤكد المجلة في افتتاحيتها أن التطور العلمي والرقمنة والذكاء الاصطناعي لا تمثل بالضرورة تهديدًا للفنون والحرف التراثية، بل يمكن توظيف هذه التقنيات في حفظ التراث وتوثيقه وإتاحته للأجيال القادمة، من خلال أرشفة القطع والحرف وتحليل الزخارف وإعادة إنتاج بعض العناصر التراثية التي تعرضت للاندثار أو التدمير.


ويتصدر العدد ملف "الصناعات التراثية في عصر التكنولوجيا"، الذي يستعرض عددًا من التجارب والنماذج التي توضح كيف يمكن للتكنولوجيا أن تصبح أداة للحفاظ على التراث وليس تهديدًا له، من خلال توظيف تقنيات مثل التصوير والمسح ثلاثي الأبعاد، والليزر، والواقع المعزز، والتطريز الرقمي في توثيق التراث وتطوير الحرف والصناعات التقليدية.


ويضم العدد تغطية لعدد من الفعاليات والمبادرات المرتبطة بتمكين المرأة والحفاظ على التراث، من بينها برنامج سر الصنعة الذي استهدف تمكين المرأة وبناء قدراتها في مجالات الحرف اليدوية وريادة الأعمال والتسويق الرقمي والتخطيط المالي للمشروعات الصغيرة، في إطار تعاون بين برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بمكتبة الإسكندرية وعدد من المؤسسات الشريكة.


وفي باب "شخصية العدد"، تحاور هيباتيا الفنانة المصرية عزة فهمي، التي تتناول تجربتها في تصميم الحلي واستلهام عناصرها من التراث المصري والعربي، ورؤيتها للحرفة باعتبارها جزءًا من الذاكرة والثقافة والهوية، وأهمية نقل المعرفة الحرفية إلى الأجيال الجديدة، ودور المشروعات الحرفية في دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي ​للمرأة.


كما يتضمن العدد مجموعة موضوعات ترصد تجارب نسائية معاصرة في توظيف التكنولوجيا والاستدامة لخدمة التراث، من بينها تجربة ريم بن كرم في إعادة تصميم الحرف التقليدية باستخدام مواد مستدامة، وتجربة نتالي الطحان في تطوير الأثواب الفلسطينية التقليدية باستخدام تقنيات التطريز الرقمي، إلى جانب تجربة لينا غالب في استخدام الليزر وتطوير بدائل مستدامة للخشب، وتجربة عالمة الآثار مونيكا حنا في توظيف المسح ثلاثي الأبعاد في الحفاظ على المعالم التراثية.


ويخصص العدد مساحة لإعادة قراءة حضور المرأة في التاريخ، من خلال ملف المرأة في تراث العلوم والفنون، الذي يناقش أدوار النساء في إنتاج المعرفة، والعلوم، والفنون، والحرف، وصناعة الجمال، إلى جانب مشاركتهن في الحياة العلمية والسياسية والاجتماعية عبر عصور تاريخية مختلفة.


كما يضم العدد حوارًا مع نهلة إمام حول التراث الثقافي غير المادي، إلى جانب مجموعة من مقالات الرأي والدراسات التي تتناول موضوعات متنوعة، من بينها دور الخوارزميات في إعادة الاعتبار للحرفة اليدوية، ومكانة المرأة الأندلسية، وإسهامات النساء في الوثائق القبطية المبكرة، فضلًا عن باب «ملهمات عبر التاريخ» الذي يتناول نماذج نسائية بارزة.


ويعكس العدد العاشر من هيباتيا توجهًا يجمع بين التراث والعلوم والتكنولوجيا وتمكين المرأة، مؤكدًا أن الحفاظ على التراث لا يعني تجميده في الماضي، وإنما إتاحة المجال أمام تطويره وإعادة تقديمه بصورة معاصرة، مع الحفاظ على هويته وأصالته.

الإسكندرية ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ هيباتيا دراسات المرأة التحول الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

الزمالك

بشفق على لاعبي الأبيض.. إكرامي يعلق على خسارة الزمالك بثلاثية قبل القمة

الدولار

عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

النوم على صوت القرآن

هل النوم على صوت القرآن عبادة أم حرام شرعا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

محمد عبدالوهاب

محمد عبد الوهاب: أعشق تراب الأهلي.. والبعض كان يراقبني عندما كنت أزور النادي

الذهب

دون الـ 49 ألفا.. هبوط جديد في سعر الجنيه الذهب بمصر

معتمد جمال

الجفالي مفاجأة الزمالك.. معتمد جمال يدرس تغيير طريقة اللعب أمام الأهلي

ترشيحاتنا

نيافة الأنبا بولا

الأنبا بولا يحاضر عن الأحوال الشخصية بإكليريكية دير المحرق.. صور

رئيسا مصر وكوريا

الرئيس السيسي ونظيره الكوري يطلقان مرحلة جديدة من العلاقات المصرية الكورية.. اتفاقيات ومذكرات تفاهم

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ مطروح موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وتطوير منظومة النظافة وإزالة التعديات

بالصور

ابنة نسرين أمين تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة | شاهد

ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة والأناقة

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة

بفستان جريء..أحدث ظهور لـ ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

من الأجمل؟ عارضة أزياء بنفس فستان غادة عبد الرازق تثير الجدل على السوشيال ميديا

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد