أحياء الإسكندرية تواصل حملاتها لإعادة الانضباط والتصدي للإشغالات

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات اليومية والميدانية لإعادة الانضباط إلى الشارع السكندري، والتصدي لكافة أشكال الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، واصلت أحياء الإسكندرية حملاتها المكثفة، بالتنسيق مع شرطة المرافق وكافة الجهات المعنية.

حملات مكبرة بجميع أحياء الإسكندرية

وفي هذا الصدد، شن حى شرق حملة مكبرة بعدد من القطاعات الحيوية، شملت شارع مصطفى كامل ومحطة السوق بباكوس، وشارع الطيار أحمد سعود بونجت، وشارع عزيز فهمي بزنانيري، وأسفرت عن ضبط 76 حالة إشغال طريق، و60 حالة هالك، وتشميع محلين مخالفين، والتحفظ على تروسيكل فرز قمامة "نباشين".

ونفذ حي وسط، حملة موسعة شملت شوارع ومحاور أحمد قمحة، بورسعيد، ابن شجاع، سويتر، أفلاطون، طريق الجيش، ممشى الكورنيش، أرسطو، وقنال السويس، وأسفرت عن التحفظ على 470 حالة إشغال متنوعة إلى جانب رفع 36 حالة هالك، بما ساهم في تحسين السيولة المرورية ورفع كفاءة الحركة بالشوارع المستهدفة.

وفي حي ثان المنتزه، تواصل نقطة التمركز الميدانية بشارع المعهد الديني بالعصافرة قبلي أعمالها على مدار الساعة، بهدف منع عودة الإشغالات وتجمعات الباعة الجائلين، ورصد أي تعديات على حرم الطريق وإزالتها بشكل فوري، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وتوسعة الطريق أمام المارة.

كما واصل حي العجمي حملاته، لإزالة الإشغالات والتعديات بمناطق البيطاش والهانوڤيل وسوق الهانوفيل، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 195 حالة إشغال وهالك، وإزالة الباعة الجائلين من الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحال المخالفة، إلى جانب رفع تجمعات أرضية بالتعاون مع المختصين بشركة نهضة مصر، والتحفظ على 2 تروسيكل نباشين.

وتؤكد محافظة الإسكندرية استمرار الحملات الميدانية صباحًا ومساءً وعلى مدار الساعة، للحفاظ على ما تحقق من انضباط، والتصدي بكل حزم لكافة صور الإشغالات والتعديات، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق للشارع السكندري.