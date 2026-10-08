الرئيس السيسي: الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى شراكة استراتيجية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يمثل محطة جديدة ينطلق منها مستقبل واعد للعلاقات الراسخة بين البلدين.

وقال الرئيس السيسي إن هذه الخطوة تعكس الأهمية التي يوليها البلدان لدفع العلاقات الثنائية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون المصري الكوري في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية الجديدة تأتي في إطار علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، بما يعزز فرص التعاون بين القاهرة وسول خلال المرحلة المقبلة.

وشدد الرئيس على أن مصر حريصة على مواصلة تطوير علاقاتها مع مختلف دول العالم، في إطار سياسة خارجية متوازنة ومتنوعة، تقوم على الاتزان الاستراتيجي وتحقيق المصالح المشتركة.