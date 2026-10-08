الشعب الجمهوري يعلن تشكيلات أمناء المحافظات والتنظيم بقطاع شرق الدلتا

أعلن حزب الشعب الجمهوري تشكيلات أمناء المحافظات وأمناء التنظيم بالمحافظات التابعة لقطاع شرق الدلتا، الذي يضم محافظات الشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، في إطار دعم منظومة العمل التنظيمي، وتعزيز فاعلية الكوادر والقيادات الحزبية بالمحافظات، بما يواكب خطط الحزب للعمل خلال المرحلة المقبلة.

وتضمنت التشكيلات أمانات المحافظات، بتولي أحمد عبدالدايم مصطفى محمد أمانة محافظة الشرقية، وعمرو بيومي الشافعي بيومي أمانة محافظة بورسعيد، ومصطفى عبدالستار عبده مصطفى الريس أمانة محافظة الإسماعيلية، وأحمد وحيد سنوسي محمد أمانة محافظة السويس، وربيع معمر ربيع معمر أمانة محافظة جنوب سيناء.

كما شملت التشكيلات أمانات التنظيم بالمحافظات، حيث تولى عبداللطيف محمد محمد الدسوقي أمانة تنظيم محافظة الشرقية، وتامر محمد كمال أنور أمانة تنظيم محافظة بورسعيد، وأيمن سيد أحمد السيد أمانة تنظيم محافظة الإسماعيلية، وسمر محمد فتحي حافظ أمانة تنظيم محافظة السويس، ومحمد حسين شحات حسين أمانة تنظيم محافظة جنوب سيناء.

وتأتي هذه التشكيلات في إطار دعم العمل التنظيمي للحزب بالمحافظات، وتعزيز التواصل مع المواطنين، والاستفادة من الكوادر والقيادات الحزبية، بما يدعم حضور الحزب وفاعلية أماناته على المستوى المحلي.