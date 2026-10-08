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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء سنغافورة يزور بروناي للاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة الروابط الدفاعية

رئيس وزراء سنغافورة يزور بروناي للاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة الروابط الدفاعية
رئيس وزراء سنغافورة يزور بروناي للاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة الروابط الدفاعية
أ ش أ

أعلن مكتب رئاسة الوزراء في سنغافورة، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء لورانس وونج، سييبدأ زيارة إلى بروناي؛ للاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدفاعية بين البلدين.

وذكرت قناة تشانيل نيوز آشيا أن الزيارة تبدأ غدا الجمعة، وأن وونج وسلطان بروناي حسن البلقية سيحضران استعراضا عسكريا مشتركا بقاعدة "موارا" العسكرية البحرية، السبت، بمشاركة أفراد ومعدات من القوات المسلحة للبلدين، كما سيفتتحا معرضا يظهر أبرز معالم العلاقة الدفاعية بين البلدين.

كما من المقرر أن يزور لورانس وونج أفراد القوات المسلحة السنغافورية الذين يتلقون التدريب في منطقة "تمبورونج" الوعرة في بروناي، وأن يشهد تسليم أربع مركبات خفيفة مخصصة لمكافحة الحرائق -مطورة في سنغافورة- إلى إدارة الإطفاء والإنقاذ في بروناي.

وسيصحب وونج في زيارته زوجته ووزير الدفاع ووزير الشؤون الداخلية والخارجية وأحد أعضاء البرلمان البارزين، إضافة إلى عدد من المسؤولين الوزاريين رفيعي المستوى. وتأتي الزيارة بعد قرابة شهر من زيارة ولي عهد بروناي، الأمير المهتدي بالله البلقية، إلى سنغافورة للمشاركة في الدورة الثانية عشرة من "برنامج القادة الشباب بين سنغافورة وبروناي".

مكتب رئاسة الوزراء في سنغافورة رئيس الوزراء لورانس وونج زيارة إلى بروناي للاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدفاعية بين البلدين

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