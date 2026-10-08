جهاز إدارة المخلفات: حملة تفتيشية بالنزهة.. وحملات جديدة على مناطق مختلفة بالمحافظات

نفذ جهاز تنظيم إدارة المخلفات، حملة تفتيشية على المحال التجارية في حي النزهة بمحافظة القاهرة، للتأكد من التزام المحال بتوفير حاويات مناسبة لجمع المخلفات الناتجة عنها، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحكام الرقابة على منظومة إدارة المخلفات ومتابعة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالتعامل مع المخلفات الصلبة بما يضمن عدم تراكمها والتخلص منها بالطرق السليمة، ومنها المخلفات الناتجة عن المحال التجارية.

وأكدت د.منال عوض، أن الجهاز سينفذ مجموعة من الحملات التفتيشية للتأكد من التزام المحال التجارية بتوفير حاويات لجمع المخلفات بسعات تتناسب مع حجم ونسبة تولد المخلفات بكل محل، بما يسهم في منع إلقاء المخلفات بالشوارع أو إنشاء نقاط تجمع عشوائية، ودعم منظومة الجمع من المصدر، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

واضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذا يأتي تطبيقا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، فيما يخص التزام المحال التجارية بالاشتراطات القانونية المنظمة للتعامل مع المخلفات، وتوفير الحاويات المناسبة لجمعها، بما يضمن عدم إلقائها بالشوارع أو في الأماكن غير المخصصة لها، كما تأتي ضمن جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة للارتقاء بمنظومة إدارة المخلفات، وتفعيل القواعد والاشتراطات القانونية المنظمة لها، بما يدعم تحقيق الإدارة الآمنة والمستدامة للمخلفات وتعزيز مستوى النظافة بالمحافظات.

من جانبه، أكد ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن الحملات تتضمن ايضا جانبا توعويا، حيث يقوم فريق جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتوعية أصحاب المحال والعاملين بها بأهمية توفير حاويات مخصصة لجمع المخلفات، ودورها في الحد من إلقاء المخلفات بالشوارع، والحفاظ على نظافة البيئة والمظهر الحضاري، إلى جانب التعريف بأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 والضوابط والاشتراطات التي حددها لتنظيم التعامل مع المخلفات، والتأكيد على أهمية الالتزام بأحكامه.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الالتزام بتوفير حاويات المخلفات يأتي وفقا لأحكام المادة (71) من قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، مشيراً إلى استمرار أعمال المتابعة والرقابة الميدانية، إلى جانب التوعية بأحكام القانون والاشتراطات المنظمة، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه المخالفين.

ووجهت الدكتورة منال عوض ، باستمرار حملات المرور والتفتيش بصورة يومية ومفاجئة على المحال التجارية في مختلف المناطق، ولن تقتصر على نطاق جغرافي محدد، وذلك للتأكد من استمرار الالتزام بتوفير الحاويات وعدم استخدام الشوارع أو المواقع غير المخصصة كأماكن لتجميع المخلفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر حيال المخالفات التي يتم ضبطها.

كما وجهت د.منال عوض جهاز تنظيم إدارة المخلفات باستمرار التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات لإحكام الرقابة على منظومة إدارة المخلفات والحد من الممارسات العشوائية، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة والمظهر الحضاري للشوارع.