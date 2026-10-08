بسبب خلافات المصاهرة.. القبض على طرفى مشاجرة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالجيزة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 4/ أكتوبر الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول (عاطل ، زوجته "مصابة بكدمات متفرقة")، وطرف ثان : (طليق نجلة الأول ، ووالدته "مصابة بسحجات متفرقة")، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الحوامدية لخلافات بينهم حول المصاهرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب محدثين الإصابات المنوه عنها.

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.