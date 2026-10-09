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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد| دعم القطاعين التعليمي والصحي.. ومتابعة موقف تقنين أراضي الدولة بالفرافرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الساعات الماضية كان من أهمها، محافظ الوادي الجديد تبحث دعم القطاعين التعليمي والصحي مع وفد شركة CSCEC الصينية.

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، المدير الإقليمي لشركة CSCEC الصينية في مصر، إحدى شركتي التحالف الصيني المنفذ لأعمال الإنشاءات بمجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبو طرطور، وذلك لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك، وفي مقدمتها تفعيل الدور المجتمعي للشركة ودعم جهود التنمية بالمحافظة.

محافظ الوادي الجديد تبحث دعم القطاعين التعليمي والصحي مع وفد شركة CSCEC الصينية

وخلال اللقاء، ناقشت المحافظ أوجه المشاركة المجتمعية التي يمكن أن تقدمها الشركة لدعم القطاع التعليمي والصحي بالمحافظة، من خلال المساهمة في توفير الأثاث المدرسي والمظلات والأجهزة والمستلزمات التعليمية للمدارس الأكثر احتياجًا، وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة للمنظومة الصحية بالإضافة إلى التنسيق مع معهد اللغات بالمحافظة لإدراج اللغة الصينية ضمن اللغات التي يتم دراستها وتعليمها بالمعهد، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت على أهمية أن تمتد الاستثمارات والمشروعات الكبرى المقامة على أرض المحافظة إلى دعم المجتمع المحلي، بما يعزز من مردودها التنموي والاقتصادي.

نائب محافظ الوادي الجديد يتابع موقف تقنين أراضي الدولة والتصالح بمركز الفرافرة


تابع محمد كجك، نائب محافظ الوادي الجديد، موقف العمل بملف تقنين أراضي الدولة والتصالح على مخالفات البناء بمركز الفرافرة، وذلك خلال اجتماع عقده مع الإدارات المعنية بالمركز، بحضور الأستاذ سلامة علي، رئيس مركز ومدينة الفرافرة، ومسؤولي الإدارات المختصة.


نسب الإنجاز ومعدلات الأداء

واستعرض نائب المحافظ خلال الاجتماع نسب الإنجاز ومعدلات الأداء في استكمال المستندات ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين، مؤكدًا أهمية الإسراع في إنهاء الإجراءات، والعمل على تذليل كافة المعوقات الإدارية والفنية التي تواجه سير العمل.

ووجّه «كجك» بسرعة البت في الطلبات المستوفاة، واستكمال إجراءات تسليم العقود للمواطنين الجادين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتقاعسين وغير الجادين، بما يسهم في تحقيق الصالح العام والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

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