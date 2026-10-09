كمونة: من يحسم معركة الوسط يفوز في القمة

أكد محمد كمونة، نجم الزمالك السابق، أنه كان ضد قرار خوض الفريق مباراة زد في الدوري بالاعتماد على مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني كان يجب أن يدفع بعدد من العناصر الأساسية استعدادًا لمواجهة الأهلي في القمة.

وقال كمونة في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: «كنت أتمنى ظهور الجفالي وإيشو وجهاد أمام زد، من أجل تجهيزهم قبل مباراة القمة»، موضحًا أن مواجهة زد كانت فرصة مناسبة لمنح بعض اللاعبين دقائق قبل المباراة المرتقبة، خاصة أن زد من الفرق الكبيرة في الدوري المصري.

وأضاف نجم الزمالك السابق أنه كان يتمنى أيضًا وجود معتمد جمال خلال مباراة زد، حتى لو من المدرجات، من أجل منح اللاعبين مزيدًا من الثقة والدعم قبل خوض مواجهة الأهلي، مؤكدًا أن الحضور النفسي للجهاز الفني مهم في مثل هذه المباريات.

وأشار كمونة إلى أن مباريات القمة لا تخضع لأي معايير أو حسابات مرتبطة بنتائج الفريقين في الدوري، مؤكدًا أن مواجهة الأهلي والزمالك لها حساباتها الخاصة، وأن الزمالك يجب أن يتفادى الخسارة أمام غريمه التقليدي.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن خسارة القمة ستكون محبطة للفريق، في ظل أهمية المباراة جماهيريًا وتأثير نتيجتها على اللاعبين والجهاز الفني، مشددًا على ضرورة التعامل معها بأقصى درجات التركيز لتحقيق نتيجة إيجابية.

واختتم محمد كمونة تصريحاته بالتأكيد أن معركة وسط الملعب ستكون مفتاح حسم القمة، قائلًا إن الفريق الذي ينجح في فرض سيطرته على منطقة الوسط سيكون الأقرب لتحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن بيراميدز هو أفضل فريق من وجهة نظره في التعامل مع مباريات الأهلي.