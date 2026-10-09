مخاطر أمنية.. تحويل 12 طائرة من موسكو إلى مطارات بديلة لأسباب أمنية

أفادت وكالة الأنباء الروسية «تاس»، فجر الجمعة، بتعذر هبوط أكثر من 12 طائرة في مطارات العاصمة موسكو، بسبب قيود أمنية، ما دفع السلطات إلى تحويل مسارات الطائرات إلى مطارات بديلة.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن الإجراءات الأمنية أثرت على حركة الملاحة الجوية في عدد من مطارات موسكو، دون الكشف عن طبيعة التهديد أو الأسباب التفصيلية التي أدت إلى فرض القيود.

ولم تذكر «تاس» المطارات التي جرى تحويل الطائرات إليها، كما لم تحدد مدة استمرار القيود أو الموعد المتوقع لعودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها.

وتشهد روسيا في الآونة الأخيرة إجراءات أمنية مشددة في محيط عدد من المطارات والمنشآت الحيوية، بالتزامن مع استمرار الحرب مع أوكرانيا وتصاعد المخاوف من هجمات بالطائرات المسيّرة تستهدف مناطق روسية.

وتتابع السلطات الروسية حركة الملاحة الجوية وتقرر بشكل مؤقت تعليق عمليات الإقلاع والهبوط أو تغيير مسارات الرحلات عند وجود مخاطر أمنية، قبل استئناف الحركة تدريجيًا بعد التأكد من سلامة الأجواء.