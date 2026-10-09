تراجع أسعار النفط وتراجع المخاوف بشأن الإمدادات

تراجعت أسعار النفط ، اليوم الجمعة ، مع انحسار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط ، بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده لن تهاجم إيران قبل الانتخابات العامة الأمريكية الشهر المقبل ، في ظل محادثات مثمرة لإنهاء الحرب التي تسببت في اضطرابات بأسواق الطاقة العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.37 دولار، أو بنسبة 1.3%، إلى 102.91 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.09 دولار، أو بنسبة 1.2%، إلى 90.40 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، تتجه أسعار خام برنت نحو تحقيق مكاسب، بعدما أغلقت مرتفعة بنسبة 4% أمس الخميس، في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو تسجيل انخفاض طفيف.

وقال ترامب أمس إن واشنطن تجري ما وصفه بـ "محادثات مثمرة" مع إيران، مؤكدًا أنه لا توجد خطط لشن هجوم قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي المقررة في 3 نوفمبر، وذلك عقب تقارير إعلامية أفادت بأنه يدرس تنفيذ هجوم قبل هذا الموعد.

وفي السياق نفسه، أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية أمس بأن وزير الخارجية في البلاد عباس عراقجي قال إن طهران تراجع الرد الأمريكي على مقترحها الذي ينص على إعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام.

ولا تزال الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا اقتصادية على إيران في محاولة لإنهاء الحرب، التي دخلت شهرها الثامن، إذ فرضت واشنطن أمس الخميس عقوبات استهدفت أفرادًا وشبكات و17 سفينة متورطة في نقل النفط الخام الإيراني والمنتجات النفطية والبتروكيماويات.

وشهدت الأسعار تقلبات خلال الأسبوع الجاري، في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز، الذي كانت تمر عبره شحنات تعادل نحو 20% من إمدادات النفط والوقود العالمية قبل اندلاع الحرب، فيما ازدادت هذه المخاطر خلال أكتوبر.

ومن المقرر أن تستأنف الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، صادرات الوقود المكرر بعد توقف قصير خلال عطلة الأسبوع الذهبي، وهي خطوة من شأنها المساعدة في تخفيف شح الإمدادات العالمية من الديزل والبنزين ووقود الطائرات.

وفي سياق متصل، وافقت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع على تسريع عمليات الإفراج عن مخزونات النفط، مع إعطاء الأولوية لإمدادات الديزل، بموجب خطة أُطلقت في مارس.

كما يواجه سوق النفط تداعيات إعصار "إيسياس" في خليج المكسيك، حيث إنه بسبب العاصفة، أوقف المنتجون في المنطقة نحو 1.3 مليون برميل يوميًا من إنتاج النفط، بما يعادل 62.9% من إجمالي الإنتاج الحالي، حتى أمس، وفقًا لإدارة المعادن البحرية الأمريكية.